"Все эти три недели я продолжаю жить в Киеве и никуда не собираюсь уезжать. Со мной жена и сын. Буквально вчера на время выехал за город и вскоре вернулся. Часто приезжаю на клубную базу Динамо в Кончу-Заспу. Игорь Михайлович Суркис помогает людям: база работает, здесь много людей – детей из клубной академии, беженцев. Все здесь живут, спят, едят.

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До 24 февраля я бы никогда не поверил, что возможно произошедшее. Никогда в жизни! Полностью согласен с мэром Киева Виталием Кличко – теперь между украинцами и россиянами вражда на многие поколения. И все из-за одного человека, который зазомбировал свой народ и теперь уничтожает соседний. Вот подъезжаю я к Кончи-Заспе: блок-посты, уставшие люди, всеобщая нервная атмосфера… Это ужас. Этого не может быть в ХХІ веке", – поделился Буряк в интервью Fanday.

Напомним, начался 25-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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