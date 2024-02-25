Дніпро-1 втратив очки у матчі 18-го туру УПЛ проти Миная. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Поєдинок між СК Дніпро-1 та Минаєм кілька разів переривався через повітряну тривогу, тож загалом команди витратили на гру майже 4 години. У першому таймі саме закарпатці несподівано вийшли вперед – Ременяк завершив контратаку, замкнувши передачу Устименка.

Дніпро-1 сенсаційно втратив очки з Минаєм і відпустив лідера УПЛ – матч тривав майже 4 години, Волинець відбив пенальті

Минай ще й міг подвоїти перевагу, але Кораблін не зумів переграти Волинця з 11-метрової позначки – голкіпер відбив удар у нижній кут. По перерві дніпряни відігрались – Піхальонок забив з пенальті та врятував нічию для лідерів УПЛ.