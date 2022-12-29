Напередодні наставник бухарестського Динамо Флавіус Стойкан заявив, що Луческу буде готовий надати йому гравців задля подолання кризи. Румунський Gsp розкрив імена аж 16 футболістів.

Луческу запропонував Динамо Бухарест 12 футболістів киян

Усі вони нині виступають в оренді за Чорноморець, який близький до зміни власника і тотальної перебудови. Відтак, гравці потребуватимуть ігрової практики в іншому місці.

У Бухарест вже взимку можуть вирушити Георгій Цітаішвілі, Владислав Кучерук (обидва – чемпіони світу зі збірною України U-20), Крістіан Біловар, Роман Вантух, Денис Кузик, Данило Скорко, Мохаммед Кадірі, Микола Михайленко, Юрій Тлумак, Богдан Білошевський, Євген Смирний, Ярослав Надольський, Вадим Мащенко, Євген Ісаєнко, Владислав Ванат чи Данило Сухоручко.

Зауважимо, після 21-го туру команда Флавіуса Стойкана розташувалась на передостанній сходинці турнірної таблиці чемпіонату Румунії.

Луческу потрібно визначитися, або Що не так із форвардами Динамо