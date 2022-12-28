"Мірча Луческу – людина, яка хоче допомогти. Він так само реально оцінює ситуацію. Луческу сказав мені: "Флавіусе, важливо те, чого ти хочеш як тренер".

Луческу все ще планує обмін гравцями з бухарестським Динамо

Він надав мені список з 12 гравців Динамо, але я маю обрати тих, хто мені потрібен, хто зможе допомогти", – цитує Стойкана Sport.ro.

Нагадаємо, через невтішні результати керівництво бухарестців звільнило Мірчу Редніка і призначило новим головним тренером екс-гравця Шахтаря Флавіуса Стойкана. Після 21-го туру його команда розташувалось на передостанній сходинці турнірної таблиці, набравши лише 12 очок.

Мірча Луческу має особливі сантименти до бухарестського Динамо: саме тут він розпочинав і завершував кар'єру гравця, а з 1985 по 1990 роки працював головним тренером.

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