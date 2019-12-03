Динамо підписало бельгійського форварда

Київське Динамо оголосило про підписання контракту з 19-річним нападником Ібрагімом Каргбо.

Угода новачка розрахована на три з половиною роки, інформує офіційний сайт Динамо.

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Уродженець Сьєрра-Леоне робив свої перші футбольні кроки у бельгійському Берсхоті, а згодом отримав запрошення від Редінга. Після цього юного нападника взяли у Крістал Пелас, однак пробитися до основної команди він так і не зміг. Свій перший професіональний контракт він підписав у січні 2018 року з бельгійським Руселаре (другий дивізіон), а влітку 2019-го його орендував Льєрс, який виступає у третій за силою лізі країни.

Високий нападник (190 см) відзначився двома голами в десяти матчах за Льєрс, але 17 листопада термін орендної угоди закінчився, і Каргбо довелося повернутися в Руселаре. Вже наступного дня контракт з клубом був розірваний за обопільною згодою, тому 19-річний нападник дістався Динамо безкоштовно.

Відзначимо, що новобранець киян регулярно отримує виклики у збірну Бельгії U-19, за яку встиг відіграти сім матчів і відзначитися одним голом.

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