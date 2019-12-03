Циганик – про підписання Каргбо: Таких гравців у Динамо було дуже багато

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі "Циганик LIVE" прокоментував перехд бельгійського форварда Ібрагіма Каргбо у київське Динамо.

"Рано щось говорити про Каргбо. Таких футболістів у київському Динамо було дуже багато – брали на перспективу. А єдиний, хто зміг пробитися – це Аїла Юссуф. Але його купували за серйозні гроші, на нього претендували серйозні клуби. Тоді обирали між ним і Есьєном. Вибрали Юссуфа. Я не вважаю, що він слабший футболіст. Він свою роль у Динамо зіграв.

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Таких легіонерів багато було. Бельгазуані, наприклад. Ескобар той же. Їх було дуже багато.

Чи зможуть вони заграти – це питання часу. Я впевнений, що Каргбо недорого коштував (бельгієць дістався Динамо безкоштовно, – прим.) і його взяли на перспективу. Це інвестиція в майбутнє", – сказав Циганик.

Нагадаємо, Каргбо підписав контракт з Динамо на 3,5 роки. 19-річний футболіст регулярно виступає за збірну Бельгії U-19.

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