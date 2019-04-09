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Вражаюче соло Азара у відеоогляді матчу Челсі – Вест Хем – 2:0

00:45 27 Читать на русском
Вражаюче соло Азара у відеоогляді матчу Челсі – Вест Хем – 2:0
Челсі – Вест Хем – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Челсі

Челсі на класі здолав Вест Хем у лондонському дербі в рамках 33-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Вест Хем.

24’ Еден Азар
90’ Еден Азар
 
24’ Еден Азар
90’ Еден Азар

В першій половині гри панувала повна домінація господарів. Голкіпер Вест Хема Лукаш Фабіанскі кілька разів ефектно рятував свою команду, поки за діло не взявся лідер Челсі Еден Азар. Бельгієць здійснив сольний прохід через половину поля, залишаючи позаду збентежених гравців суперника, та влучним ударом відкрив рахунок.

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Після перерви "молотобійці" завелись, але в завершальній стадії атак гра не клеїлась. Натомість "сині" подвоїли перевагу, Азар записав дубль на свій рахунок.

Перемога підняла Челсі на третю сходинку (66 очок), Вест Хем – 11-й (42 очки).

Челсі впевнено переграв Вест Хем – феноменальний Азар оформив дубль

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Челсі Челсі Англія Відеоновини Челсі - Вест Хем Еден Азар Еден Азар Вест Хем Вест Хем
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