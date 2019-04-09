Вражаюче соло Азара у відеоогляді матчу Челсі – Вест Хем – 2:0

Челсі на класі здолав Вест Хем у лондонському дербі в рамках 33-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Вест Хем.

В першій половині гри панувала повна домінація господарів. Голкіпер Вест Хема Лукаш Фабіанскі кілька разів ефектно рятував свою команду, поки за діло не взявся лідер Челсі Еден Азар. Бельгієць здійснив сольний прохід через половину поля, залишаючи позаду збентежених гравців суперника, та влучним ударом відкрив рахунок.

Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca

Після перерви "молотобійці" завелись, але в завершальній стадії атак гра не клеїлась. Натомість "сині" подвоїли перевагу, Азар записав дубль на свій рахунок.

Перемога підняла Челсі на третю сходинку (66 очок), Вест Хем – 11-й (42 очки).

Челсі впевнено переграв Вест Хем – феноменальний Азар оформив дубль