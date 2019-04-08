Челсі впевнено переграв Вест Хем – феноменальний Азар оформив дубль

У 33-му турі чемпіонату Англії Вест Хем у лондонському дербі поступився Челсі (0:2). Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У складі "молотків" знову був відсутній наш Андрій Ярмоленко, який досі відновлюється після травми. "Пенсіонери", які боряться за Лігу чемпіонів, у разі перемоги могли піднятись на третє місце, адже прямі конкуренти – Манчестер Юнайтед і Арсенал – свої матчі програли.

Баварія вперше за півроку очолила Бундеслігу, Сімеоне знову не впорався з Барселоною в Прімері – підсумки євровікенду

На 24-й хвилині Еден Азар, продемонструвавши чудову техніку, обійшов ледь не всю оборону гостей і пробив у правий нижній кут воріт. Лукаш Фабіанскі був безсилий – 1:0. Вест Хем прокинувся у другому таймі, створив кілька небезпечних моментів, але вирівняти становище так і не зумів. Розплата за це настала під завісу матчу. На останній хвилині основного часу Азар уник офсайдної пастки й пробив польському кіперу під опорну ногу, встановивши остаточний рахунок.

Після цього матчу Челсі набрав 66 очок і піднявся на третє місце, Вест Хем з 42-ма пунктами залишився на 11-му місці.