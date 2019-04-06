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Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca

08:52 364 Читать на русском
Трансфер Азара в Реал майже узгоджений, – Marca
Азар показує, на чому буде їхати в Мадрид / Соцмережі

Вінгер Челсі Еден Азар, ймовірно, влітку перейде у мадридський Реал.

Як повідомляє іспанське видання Marca, Азар гігантськими кроками наближається до переходу в Реал. Трансфер між клубами та контракт футболіста вже майже узгоджені.

Зідан прокоментував можливий перехід Азара в Реал

Сам Азар невдовзі має прибути у Мадрид, аби вивчити середовище, у якому гравець буде перебувати протягом наступних шести років.

"Важливо, що зараз він з нами", – у Саррі немає чіткої відповіді щодо майбутнього Азара в Челсі

До слова, у поточному сезоні в активі бельгійця 41 матч за Челсі в усіх турнірах, де вінгер забив 17 голів та віддав 12 результативних передач.

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