У рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги Саутгемптон на власному полі здолав Ньюкасл. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Активний старт "святих" дозволив відкрити рахунок уже в дебюті зустрічі. На 7-й хвилині затяжна атака господарів завершилася передачею Волкота під удар Че Адамсу, який метрів із 10-ти розстріляв Дарлоу.

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Ще до перерви подвоїти перевагу Сотона міг Волкот, але м'яч після його пострілу з лінії штрафного розминувся зі стійкою. У другому таймі дива реакції вкотре продемонстрував Дарлоу, перевівши гарматний удар Ромеу в перекладину. Але й він не врятував на 82-й, коли Стюарт Армстронг обікрав Шона Лонгстаффа й з лівої поклав м'яч точнісінько в кут.

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