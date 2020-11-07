Проміжна перша позиція Саутгемптона в англійській Прем'єр-лізі дозволила продемонструвати неймовірне почуття гумору клубу зі Сент-Мері'с.

"Святі" опублікували світлину з турнірною таблицею чемпіонату і фразою "Зупиніть підрахунок" в офіційному твіттері клубу.

Саутгемптон впевнено переграв Ньюкасл та очолив АПЛ, Брайтон у рідних стінах розписав мирову із Бернлі

Раніше аналогічний твіт написав чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, щоб завадити обранню демократа Джозефа Байдена. Напередодні Саутгемптон на власному полі впевнено здолав Ньюкасл і вперше з 1988 року очолив дивізіон. Щоправда, більшість матчів 8-го туру АПЛ відбудеться у вихідні. Обійти "святих" мають шанси відразу 5 команд.

До слова, наступний тур чемпіонату Англії відбудеться вже після міжнародної паузи – 21-22 листопада.

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