Активный старт "святых" позволил открыть счет уже в дебюте встречи. На 7-й минуте затяжная атака хозяев завершилась передачей Уолкотта под удар Че Адамсу, который метров с 10-ти расстрелял Дарлоу.

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Еще до перерыва удвоить преимущество Сотона мог Уолкотт, но мяч после его выстрела с линии штрафной разминулся со штангой. Во втором тайме чудеса реакции в очередной раз продемонстрировал Дарлоу, переведя пушечный удар Ромеу в перекладину. Но и он не спас на 82-й, когда Стюарт Армстронг обокрал Шона Лонгстаффа и с левой положил мяч точно в угол.

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