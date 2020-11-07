Уверенная победа Саутгемптона в видеообзоре матча против Ньюкасла
В рамках 8-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон на своем поле одолел Ньюкасл. Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.
Активный старт "святых" позволил открыть счет уже в дебюте встречи. На 7-й минуте затяжная атака хозяев завершилась передачей Уолкотта под удар Че Адамсу, который метров с 10-ти расстрелял Дарлоу.
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Еще до перерыва удвоить преимущество Сотона мог Уолкотт, но мяч после его выстрела с линии штрафной разминулся со штангой. Во втором тайме чудеса реакции в очередной раз продемонстрировал Дарлоу, переведя пушечный удар Ромеу в перекладину. Но и он не спас на 82-й, когда Стюарт Армстронг обокрал Шона Лонгстаффа и с левой положил мяч точно в угол.
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