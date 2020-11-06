В рамках 8-го туру АПЛ Бернлі із Брайтоном не виявили сильнішого. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 8-й тур

Брайтон – Бернлі – 0:0

Саутгемптон – Ньюкасл – початок о 22:00

Брайтон та Бернлі після провального старту сезону перебувають у скрутному становищі в турнірній таблиці, тому перемога була важливою для обох команд. Перша половина зустрічі була безгольовою, хоч і небезпечні моменти були у обох суперників.

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У другому таймі гості повністю сіли у оборону і виходили тільки на контратаках. "Чайки" більше володіли м'ячем і кілька разів ледь не забили, однак в останній момент бракувало реалізації або суперників рятував голкіпер. Під завісу зустрічі темп гри сильно заповільнився і останні хвилини команди перепасовувались у центрі поля. Зрештою, фінальний свисток зафіксував безгольову нічию – 0:0.

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