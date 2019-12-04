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Ворскла зібрала офісних працівників клубу для порятунку стадіону від снігу

12:26 345 Читать на русском
Ворскла зібрала офісних працівників клубу для порятунку стадіону від снігу
Стадіон імені Бутовського / Фото ФК Ворскла

В Україні розпочався щорічний квест "матчі УПЛ у грудні".

38’ Денис Васін
 
38’ Денис Васін

Під час перших днів зими Полтаву замело снігом, негода не оминула і стадіон імені Бутовського.

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Щоб не відволікати команду команду від тренувань і підготувати арену до наступного матчу УПЛ на допомогу прийшла офісна частина працівників клубу, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

За очищенням покриття газону від снігу працівники мали змогу поспілкуватись між собою, та обговорити минулий матч проти Колоса (1:0).

Після 16-ти турів УПЛ полтавці перебувають на останній сходинці турнірної таблиці.

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