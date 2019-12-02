"Динамо після Мальме почувалося вбитим": чому Шахтар – під підозрою, а Карпати припустилися фатальної помилки

"Футбол 24" обговорює 16 тур УПЛ із Андрієм Полуніним, півзахисником збірної України 90-х.

– Шахтар вдруге у сезоні втратив очки. Дехто піддає сумніву спортивну складову унікальної нічиєї із Маріуполем. А ви?

– Мабуть, для багатьох цей результат – дивний. Потрібно зважати на те, що Шахтар випустив кількох гравців, які регулярно не виходять, хоча й мають високий рівень майстерності. А Маріуполь не міг скористатися орендованими у "гірників" футболістами. Господарі зіграли у закритий футбол, використали свій шанс і досягнули максимального для себе результату.

Бєсєдін: Матч Шахтаря і Маріуполя навіть не дивився, вони там крутять, як хочуть

Я здогадуюся, якими є підозри. Мовляв, Маріуполь тягнуть у першу шістку. У цьому житті нічого відкидати не можна. Правда це чи ні, але така думка існуватиме. Скажімо так: Шахтар дав шанс Маріуполю, а Маріуполь цим шансом скористався.

– Важкі три очки для Динамо. Чи виправдав Олімпік ваші сподівання у цьому матчі?

– Я вже казав, що мені дуже імпонує Шахаб – нападник Олімпіка. Він забив у другому матчі поспіль і підтверджує мої очікування. До вилучення гра була більш-менш рівною. Київ почувався психологічно вбитим після Мальме. Якби й тут не вдалося перемогти – потрапили б у психологічну яму. Тож "динамівці" були максимально сконцентрованими, щоб виграти цей поєдинок.

Олімпік – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Той же Сидорчук відчував потребу реабілітуватися за червону картку у Швеції. Бєсєдін – молодець, забив два голи. Все, що від них залежало, вони зробили. Ну а Олімпік знову довів, що є добре організованою командою. Якби не трапилося цього вилучення, результат, можливо, був би іншим.

– Чи справедливе вилучення Андрія Кравчука?

– На мою думку, тут максимум – це жовта картка. За сантиметрів 30 до суперника він зіграв у м’яч, а потім вже рухався за інерцією, не відриваючи ногу від газону. Червона картка – це перебір.

– Бєсєдін забив із офсайду?

– У нас VAR поки немає, тож такі моменти трактуються 50/50. Суддям дуже важко спіймати лінію, вони мають долю секунди для прийняття рішення. Інколи помиляються, інколи – ні. Помилки – неминучі, вони будуть при будь-яких розкладах. Як на мене, гравці перебували на одній лінії у цьому епізоді.

– Були претензії і до арбітра матчу Львів – СК Дніпро-1 у випадку з голом Коркішка…

– Когут перебував в офсайді – тут без сумніву. Голкіпер Львова переконує, що суперник його спантеличив. Але насправді його дезорієнтував не гравець Дніпра, а рикошет від свого захисника. Когут правильно зорієнтувався у ситуації і зробив усе, щоб не торкнутися до м'яча.

Мелікян: Перший гол у ворота Львова – помилка арбітра, але СК Дніпро-1 заслужено переміг

– Спершу Олександрія поступилася Вольфсбургу, а тепер і Десні. Запасу сил виявилося недостатньо?

– Безперечно. До того ж, у них багато травмованих – Ковалець, Бухал, Довгий, Сітало… Це – провідні гравці, які визначали обличчя команди.

Десна – Олександрія – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Олександрія виснажилася, тому що доводиться грати у незвичному режимі. Єврокубки провели у Львові, приїхали в Київ, потім – на Чернігів. Вдома практично не бувають. Та й глибини складу забракло… Взимку їм потрібно підсилюватися, якщо вони планують виступити у єврокубках і в наступному сезоні.

– Карпати вже 9 турів – без перемог, на тлі чуток про відсутність фінансування від Димінського. Маєте лихі передчуття?

– Аби щось коментувати, потрібно знати ситуацію зсередини. Але якщо є затримки із виплатою, то звісно, що це впливатиме на колектив, атмосферу та результати. Я вважаю, що ключовою помилкою стало звільнення Олександра Чижевського. Він – львів'янин, його люблять вболівальники, має там великий авторитет. Думаю, при ньому все було б трохи по-іншому.

– У Ворскли – перша перемога з 24 серпня! І знову – над Колосом, який Полтава обігрувала ще й у Кубку України…

– Максимову потрібно набирати очки. Бачу, він зробив ставку на тих гравців, які вигравали "бронзу". Тобто, на бійців, які вже приносили користь, які перевірені часом. Наприклад, Коломоєць тільки два дні потренувався, Максимов одразу випустив його на гру, попросивши зіграти максимально, скільки можливо.

Так, у матчі з Колосом не обійшлося без фарту. Призначений пенальті оцінюю як 50/50. Мабуть, Ворсклі повернувся борг за сумнівний пенальті у Дніпрі. Є такий вислів "їм перемога – потрібніша".

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