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Почесного президента Ворскли Жеваго оголосили у міжнародний розшук

12:51 16 Читать на русском
Почесного президента Ворскли Жеваго оголосили у міжнародний розшук
Костянтин Жеваго / фото: Ворскла

У Костянтина Жеваго – екс-народного депутата та почесного президент Ворскли – серйозні проблеми із законом.

Слідчий суддя задовольнив клопотання Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою президента Ворскли Костянтина Жеваго, повідомляє офіційний сайт ГПУ.

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Зазначається, що через систематичну неявку до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук та надано дозвіл на його затримання. Вказана ухвала суду є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України.

Раніше повідомлялося про те, що Жеваго перебуває в одній із країн Європи, де переховується від Національного розшуку через підозру у розтраті 2,5 млрд гривень банку "Фінанси та кредит" та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

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Ворскла Ворскла Костянтин Жеваго
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