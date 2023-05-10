Ворскла здолала Шахтар і стала чемпіоном України серед жінок – всі тури виграні, в середньому 6 голів за матч
Перший повноцінний досвід Ворскли у жіночому футболі виявився дуже успішним.
Чемпіонат України серед жінок, перенесений матч 12 туру
Ворскла – Шахтар – 2:0
Голи: Калініна, 2, Кравчук, 73
Перед початком сезону Ворскла запросила під свої знамена Житлобуд-2, який вже мав чималий досвід перемог у жіночому футболі. Дебютний сезон з полтавцями підтвердив силу клубу.
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Ворсклі для оформлення чемпіонського титулу потрібна була виключно перемога над Шахтарем. Вже на 2-й хвилині підопічні Наталії Зінченко взялися за справу. Серія помилок від захисниць Шахтаря дозволила Калініній без перешкод пробити з 10 метрів. В середині другого тайму Ворскла добила суперниць. Оборона "гірничок" знову провалилася по центру, і Роксолані Кравчук залишалось вразити порожні ворота – 2:0.
Ворскла стала чемпіоном за 3 тури до фінішу, оскільки Кривбас відстає на 9 очок і програв обидва очні матчі. Команда Зінченко проводить ідеальну кампанію – 19 перемог у 19 турах, різниця голів 112-4. Шахтар наразі йде третім.
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