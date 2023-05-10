Первый полноценный опыт Ворсклы в женском футболе оказался очень успешным.

Чемпионат Украины среди женщин, перенесенный матч 12 тура

Ворскла – Шахтер – 2:0

Голы: Калинина, 2, Кравчук, 73

Перед началом сезона Ворскла пригласила под свои знамена Жилстрой-2, уже имевший немалый опыт побед в женском футболе. Дебютный сезон с полтавчанами подтвердил силу клуба.

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Ворскле для оформления чемпионского титула нужна была исключительно победа над Шахтером. Уже на 2-й минуте подопечные Натальи Зинченко принялись за дело. Серия ошибок от защитниц Шахтера позволила Калининой беспрепятственно пробить с 10 метров. В середине второго тайма Ворскла добила соперниц. Оборона "горнячек" снова провалилась по центру, и Роксолане Кравчук оставалось поразить пустые ворота – 2:0.

Ворскла стала чемпионом за 3 тура до финиша, поскольку Кривбасс отстает на 9 очков и проиграл оба очных матча. Команда Зинченко проводит идеальную кампанию – 19 побед в 19 турах, разница голов 112-4. Шахтер пока идет третьим.

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