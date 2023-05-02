Стало відомо, з ким посперечається національна команда України за право вийти в Лігу А.

Наші дівчата у розіграші Ліги націй 2023/24 будуть змагатися у Лізі В. За результатами жеребкування, "синьо-жовті" потрапили квартету №3.

Збірна України серед жінок піднялась у рейтингу ФІФА

"Сліпий" жереб вибрав нам символічних суперників. Зокрема, Польщу, яка всіляко підтримує Україну у війні, та Сербію, яка симпатизує російським окупантам. Ще одним суперником підопічних Луїса Кортеса стане збірна Греції.

Варто зауважити, що чотири переможці груп переходять у Лігу А. Чотири команди, що посіли другі місця, грають у стикових матчах проти збірних, які посіли треті місця в Лізі А, за право піднятися в елітний дивізіон.

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