Ворскла впевнено обіграла Рух, здобувши свою першу перемогу в сезоні 2021/22. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Команди розпочали матч не на найвищих швидкостях, тому головною зброєю стали стандарти. Ворскла мала чималу перевагу за кількістю кутових, проте створити перший гострий момент вдалось аж на 30 хвилині, коли удар Тілля полетів у дев'ятку – Бандура впорався з пострілом.

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Після виносу захисників потужно пробив Пердута з лінії штрафного – трохи повз ворота. А ближче до кінця першої половини Ворскла вийшла вперед – Степанюк п'яткою відкотив на Кане, той хитнув захисника і пробив у дальній кут. Бандура впорався з ударом, але відбив прямо на Скляра, який забив уже в порожні ворота.

По перерві Рух пішов більшими силами в атаку, але Ворскла подвоїла перевагу. Після помилки захисника Білого та голкіпера Бандури м'яч відскочив на Степанюка, якому залишалось розстріляти порожні ворота, з чим нападник успішно впорався. Рахунок міг стати і розгромним, але невдалий удар Тамма влучив у стійку. Ворскла мала ще кілька непоганих випадів, але матч так і завершився впевненою перемогою полтавців – 2:0.

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