Програму дня в УПЛ відкривав поєдинок у Маріуполі, де однойменний клуб приймав Десну. Остання зустріч цих колективів на стадіоні ім. В. Бойка була проведена у травні й завершилась розгромом чернігівців, внаслідок якого підопічні Олександра Рябоконя не потрапили у кваліфікацію єврокубків. З того часу команди серйозно оновили склади, але мотивація залишалася також ж значною – азовці вперше у сезоні грали в рідних стінах, а сіверяни приїхали за сатисфакцією.

Остап Маркевич вдався до ротації. Після нічиєї зі Львовом наставник господарів всадив у запас Меліченка, а замість нього на правий фланг оборони перейшов Стасюк. Позицію лівого фулбека закрив Горбунов, в опорній зоні з'явився Очеретько, а Кащука випустили в ролі лівого вінгера. Олександр Рябоконь, своєю чергою, провів всього одну зміну – замість Безбородька на лівому фланзі атаки вийшов Гуцуляк, який, за чутками, ось-ось перейде в СК Дніпро-1. Сам Олексій заявив, що все вирішиться вже за тиждень.

Гості активніше почали зустріч. Вже на 3-й хвилині Гуцуляк увірвався на лівий край штрафного й пробив з гострого кута (неточно), а на 5-й Селін замкнув подачу з кутового – повз ворота). Маріуполь огризнувся дальнім і слабеньким пострілом Топалова в руки Литовці на 12-й хвилині. Загалом, перша третина матчу пройшла у невисокому темпі й без явних гольових нагод. В цей період виділялися лишень дудки на трибунах.

В середині першого тайму азовці перехопили ініціативу, почавши створювати момент за моментом. Так, на 19-й хвилині Стасюк видряпав м'яч на правому фланзі, увірвався в штрафний та прострілив під удар Мишньову метрів з 16-ти – Дмитро замикав у дальній нижній кут, однак вийшло занадто слабко. Куди небезпечніше капітан господарів пробив на 22-й хвилині – Литовка парирував прямо на Кулакова, а той з близької відстані запустив м'яч у небо (втім, у форварда все одно був офсайд). Ще за дві хвилини Мишньов міг забити шедевр, завдавши удару з лінії півкола у ліву дев'ятку, але м'яч по-зрадницьки пройшов поруч зі стійкою.

На 32-й хвилині виводити Маріуполь уперед мав Топалов, який отримав закидання на лівий край штрафного та пробив у дальній кут, однак і тут точності забракло. Здавалося, що азовці ось-ось дотиснуть Десну, адже та практично нічим не відповідала. Втім, вже на 34-й хвилині господарі залишились у меншості – Кащук, який отримав жовту картку шість хвилин тому, пішов у жорсткий підкат і отримав друге попередження. Після цього здалося, що Маріуполь приречений.

У Маріуполя на це була своя думка. Остап Маркевич навіть не став проводити заміни, а команда продовжила чинити тиск на ворота суперника. На 40-й хвилині він вилився у потужний удар Очеретька метрів з 20-ти повз ліву стійку, а на 45+3-й азовці ще й гол забили – Топалов із середньої дистанції влучив у стійку, а Кулаков, зачепившись за відскок у штрафному, добив у дальній кут. Десну від зміни рахунку врятував офсайд. Зрештою, на перерву команди відправились за нулів на табло.

Навіть у роздягальні Остап Маркевич не провів замін, а от Олександр Рябоконь зробив висновки із провального першого тайму. На правому фланзі оборони він випустив Жука, замінивши Цимбалюка. Схоже, наставник сіверян і мотивувати колектив зумів, адже на старті другого тайму Десна по-дорослому притиснула Маріуполь – за дві хвилини гості створили аж три гольових моменти.

На 53-й Завійський завершив простріл Гуцуляка у штрафний ударом у дотик (азовців врятувала спина Мишньова), а на 54-й Селін замкнув подачу з кутового – Кудрик парирував, однак м'яч зупинився прямо на лінії воріт! На 55-й же Завійський отримав скидку від Будківського й пробив метрів з 14-ти над поперечиною.

Стривожений Остап Маркевич відреагував на зміну ігрового становища подвійною заміною, випустивши на 57-й хвилині Микитишина та Петермана (Очеретько та Топалов сіли на "банку"). Цей хід несподівано приніс успіх вже на 65-й: Микитишин відгукнувся на діагональ, пройшов Жука на лівому фланзі, увійшов у штрафний та викотив пас під удар Кулакову – Андрій же з-під Селіна розстріляв ворота. 1:0! Втім, свято господарів тривало недовго: через шість хвилин Калітвінцев прорвався правим флангом і прострілив на лінію воротарського, а Будківський замкнув – 1:1!

На 70-х хвилинах тренери вирішили освіжити склади. У Маріуполя замість Мишньова, Кулакова й Горбунова на полі з'явились Мампассі, Хромей та Драмбаєв, а Десна кинула у бій Домбровського, Безбородька й Шевцова (у запас же сіли Арвеладзе, Гуцуляк і Жук). Ці перестановки збили темп зустрічі, тож у цей період найбільш небезпечним моментом стала подача Тотовицького з правого флангу, яка ледь не пішла у ворота. Кудрик перевів її над поперечкою.

В ендшпілі зустрічі команди не підіймали швидкостей. На полі не відбувалося нічого цікавого аж до 87-ї хвилини, коли Драмбаєв перекинув свого ж голкіпера у спробі перехопити закидання сіверян – на щастя для господарів, сам же Олександр і врятував Маріуполь. На цьому гострота з боку Десни в основний час і завершилась, а азовці не мали і таких нагод. Здавалося, що все завершиться внічию.

Втім, на 90+2 хвилині Десна несподівано вирвала перемогу завдяки подачі Завійського з глибини на лівий край штрафного. Її ніхто не зміг перехопити, а Безбородько, прийнявши м'яч, розстріляв ворота метрів з шести – 1:2! Все б нічого, але цей гол не можна було зараховувати через явний офсайд у Дениса. Сіверян врятувала відсутність VAR.

Саме ця помилка лайнсмена й вирішила долю зустрічі. Фінальний свисток зафіксував скандальну перемогу Десни, внаслідок якої чернігівці вийшли на першу позицію в УПЛ! Команда Олександра Рябоконя набрала 6 очок і перевершила Шахтар за різницею голів.