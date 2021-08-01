В рамках поєдинку 2-го туру УПЛ 2021/22 Верес зазнав розгромної поразки від Динамо у Києві. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Динамо пропускало 1-й тур УПЛ, тож домашній поєдинок проти Вереса для киян став дебютним у новому сезоні. Вболівальники очікували побачити в старті новачків та старих лідерів, але Мірча Луческу розсудив інакше – в запасі залишились Циганков, Сидорчук, Забарний, Жерсон Родрігес, Лєднєв і Кулач, а Шкурін і Рамірес навіть не потрапили у заявку. Натомість місце у основі отримали Тимчик, Андрієвський, Сирота і Гармаш.

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Сам головний тренер через застуду теж вирішив пропустити зустріч, залишившись у VIP-секторі, однак вже з перших секунд поєдинку коуч "біло-синіх" почав роздавати команди по телефону. Юрій Вірт, своєю чергою, повторив склад із нічийного матчу проти Колоса.

Динамо привчило своїх фанатів до середнього темпу та стерильного володіння, яким команда провокує розриви у лініях суперника. Вочевидь, цього чекали і гравці Вереса, адже до шаленого стартового натиску киян гості виявились неготовими. Вже на 3-й хвилині біля воріт рівнян пройшов дебютний кутовий, а на 4-й стався другий – і він призвів до взяття воріт! Подякувати треба Караваєву та Попову – Олександр зрізав подачу на голову Дениса, а той без спротив замкнув під праву стійку.

Ще через дві хвилини Динамо шокувало суперника другим голом! Гості знову провалилися при контролі подач та замикань: Караваєв скинув м'яч Тимчику, а той з правого флангу виконав м'який навіс на Гармаша – хавбек же пробив у правий нижній кут. 2:0! По суті, кияни зробили гру.

До самого кінця першого тайму динамівці продовжували домінувати, хоча швидкості залишалися не дуже високими. Господарі банально краще розпоряджалися простором і м'ячем, легко відкриваючи зони через короткі комбінації або тривожачи оборону довгими проривами на дриблінгу. Верес, однак, не здавався, намагаючись реалізувати свої сильні якості – єдиноборства та контратаки. Двічі рівняни могли добитись успіху: на 24-й хвилині Гегедош поставив корпус у центрі й скинув м'яч під удар Пасічу метрів з 25-ти (Євген трішки не влучив у дальній кут), а на 30-й все той же Гегедош прорвався лівим флангом, обіграв Сироту й вистрілив по воротах. Неточно.

Динамо в середині першого тайму обмежувалось загальною ігровою перевагою та натяками на моменти, однак до справжнього загострення справа не доходила. Після епізоду з Гегедошом ще й довелося змінювати Попова, який при фолі на фланзі примудрився отримати пошкодження. Дениса замінив Забарний.

Перед свистком на перерву підопічні Мірчі Луческу почали по-дорослому притискати Верес. Так, на 37-й хвилині обіграш між Гармашем, де Пеною та Шапаренком на лівому куті штрафного завершився потужним ударом Миколи (Когут парирував), а на 39-й Шапаренко пройшов майже 50 метрів з м'ячем – втім, його фірмовий слалом в останню мить завершився втратою.

Зрештою, на 42-й хвилині господарі дотиснули рівнян, красивою комбінацією розкривши центр поля суперника. По ньому розігнав контратаку Андрієвський, який у завершенні проходу віддав передачу на правий край штрафного – там Тимчик хитнув Пасіча й вистрілив з лівої під ближню стійку. 3:0!

У підсумковій перемозі Динамо вже ніхто не сумнівався, тож у роздягальні Мірча Луческу наважився на потрійну заміну. Замість Андрієвського, Де Пени та Караваєва на полі з'явилися Сидорчук, Жерсон Родріес та Циганков. У Вереса також пройшла ротація – Панасенко та Дахновський замінили Євгена Пасіча та Сергійчука.

Стартові 15 хвилин другого тайму стали бенефісом Гармаша. Вже на 49-й хвилині Денис міг забивати четвертий гол, вирвавшись віч-на-віч з Когутом і навіть перегравши його, однак хавбек при цьому відпустив від себе м'яч. На 50-й він же увірвався на правий край карного майданчика та пробив з гострого кута, змусивши Когута парирувати – втім, і тут динамівець випустив "круглого" за межі поля. На 52-й він міг замкнути простріл Циганкова на ближню стійку, але рівнян в останню мить врятував підкат. Зрештою, на 55-й Ден пробив з лету з меж штрафного – вище воріт!

Юрій Вірт, попри проблеми в обороні, вирішив посилити атаку, на 57-й хвилині кинувши у бій Гечева. При цьому Верес почав ловити Динамо на контратаках, що вилилось у кілька цікавих моментів. Так, на 61-й хвилині Панасенко вистрілив з-за меж карного майданчика у ближній кут, а Бущан неоковирним сейвом перевів м'яч у стійку – втім, там був офсайд. На 64-й же Пасіч пробив у дотик після закидання на правий край штрафного, але влучити вдалося лишень у зовнішній бік сітки.

Мірча Луческу у відповідь випустив Кулача. Навряд чи його вихід сильно вплинув на гру Динамо, однак кияни в середині другого тайму зуміли повернути ініціативу. Розкривати оборону Вереса так же просто, як до перерви, "біло-синім" вже не вдавалося, але чемпіони мали в своєму арсеналі ще й дальні удари – втім, постріли Шапаренка на 66-й хвилині та Жерсона на 73-й і 77-й були дуже неточними. Сидорчук же на 75-й ледь не забив шедевр: Сергій метрів з 23-х закрутив м'яч у правий нижній кут, Когут парирував, а на добиванні тут же опинився Кулач – Владислав пробив на силу, але Богдан врятував Верес!

Покарання за марнотратство прилетіло на 83-й хвилині, коли Верес заробив стандарт. Подачу з нього точним ударом головою замкнув Махнєв, який випередив Бущана. У Дмитра вийшов доволі ефектний гол, але лайнсмен не дав його навіть відсвяткувати – офсайд.

Махнєву було прикро, але ще більш прикро стало на 86-й хвилині, коли Циганков увірвався на правий край штрафного. Нємчанінов у спробі видряпати м'яч пішов у підкат,але лишень зрізав Віктора. Пенальті! Сам же постраждалий його і реалізував – 4:0! На 90-й Сидорчук міг і п'ятий гол покласти, однак його дальній удар пройшов поруч зі стійкою.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Динамо. Кияни набрали три очки й при цьому мають матч у запасі. Відкладений поєдинок проти Миная "біло-сині" проведуть 11 серпня.

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