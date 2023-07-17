"Суттєві втрати – це Василь Кравець і, судячи з усього, Таулант Сефері. За тими даними, які є на сьогоднішій день, то в рамках контрактних відносин з Сефері ми йдемо гравцю назустріч. У нього є дуже шикарна пропозиція з ОАЕ.

Лідер Ворскли їде грати в екзотичний чемпіонат – на футболіста серйозно претендував СК Дніпро-1

Скажімо так, там комбінація підписаних договорів, клаусули та всього іншого. У Ворскли будуть доходи, ми не можемо втримати гравця, зважаючи на ті суми, які йому пропонуються. Ми максимально будемо стояти на тому, щоб були виплачені відповідні клаусули, які прописані в контракті.

Поки що йдеться про річну оренду з певною виплатою, тому, я думаю, що день-два-три і ця історія буде публічно озвучена. Поки що ведуться перемовини", – зауважив Лисак в розмові на Еспресо.

Додамо, що минулого сезону футболіст збірної Албанії зіграв 28 матчів і забив 13 голів, ставши гравцем-відкриттям УПЛ.

Ван Леувен і три нерозкриті (поки що?) таланти Шахтаря – до одного прицінювалась навіть Баварія