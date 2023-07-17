"Существенные потери – это Василий Кравец и, судя по всему, Таулант Сефери. По тем данным, которые есть на сегодняшний день, то в рамках контрактных отношений с Сефери мы идем игроку навстречу. У него есть очень шикарное предложение из ОАЭ.

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Скажем так, там комбинация подписанных договоров, клаусулы и всего остального. У Ворсклы будут доходы, мы не можем удержать игрока, учитывая те суммы, которые ему предлагаются. Мы максимально будем стоять на том, чтобы были выплачены соответствующие клаусулы, которые прописаны в контракте.

Пока речь идет о годовой аренде с определенной выплатой, поэтому, я думаю, что день-два-три и эта история будет публично озвучена. Пока ведутся переговоры", – отметил Лысак в разговоре на Еспресо.

Добавим, что в прошлом сезоне футболист сборной Албании сыграл 28 матчей и забил 13 голов, став игроком-открытием УПЛ.

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