Металіст 1925 на своєму сайті оголосив про підписання ще двох гравців. Новачками харків'ян стали два півзахисники – українець Артем Дудік та бразилець Вендел.

Металіст 1925 оголосив про підписання екс-форварда Шахтаря

Обидва футболісти підписали з "жовто-синіми" контракти терміном на 1 рік з можливістю пролонгації ще на один сезон. 25-річний Дудік обрав собі номер 77, а 21-річний Вендел виступатиме у футболці з цифрою 48.

Нагадаємо, Дудік – вихованець Волині, де й розпочав професіональну кар'єру у 2013 році. З 2017-го перебував у структурі Шахтаря (виступав за молодіжку, а також відправлявся в оренду у білоруський Слуцьк та Маріуполь). Встиг пограти також за польську Сандецію, Агробізнес та ВПК-Агро. Transfermаrkt оцінює його у 125 тисяч євро.

Вендел на юнацькому рівні грав за бразильські Inter de Limeira та молодіжну команду XV de Piracicaba. Влітку 2021-го став гравцем Вовчанська, за який провів 15 матчів у Другій лізі та 2 матчі у Кубку України, у яких відзначився 4 голами. До слова, Вендел – підопічний футбольної агенції "Etafi Sports", яка належить легендам харківського футболу Едмару та Клейтону Шав'єру.

Ярмоленко в Динамо, Рух витіснить Зорю, сильна збірна і бідні "аграрії" – що буде з українським футболом?