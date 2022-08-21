Украинские клубы и дальше страдают от нового правила ФИФА.

Полузащитник Ворсклы Наджееб Якубу перешел в Ильвес, сообщает официальный сайт финского клуба.

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Контракт с 22-летним игроком рассчитан на один год – ганец воспользовался опцией приостановления контракта с полтавской командой.

Напомним, Якубу присоединился к Ворскле в сентябре 2018 года в статусе свободного агента. В прошлом сезоне провел за "зелено-белых" 19 матчей, в которых отдал 1 ассист. После начала полномасштабной войны приютился в испанском Луго из Сегунди.

Его контракт с Ворсклой действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в 900 тысяч евро.

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