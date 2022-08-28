"Пропозиції з-за кордону навіть не розглядав, бо немає можливості виїхати з країни. Були варіанти продовження кар'єри в інших клубах УПЛ, але коли дізнався, що у Кривбасі працюватиме Юрій Миколайович Вернидуб, усе вирішилося само собою. Коли він мені зателефонував, наша розмова тривала менше хвилини. Я тільки спитав, коли починаються збори.

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Чи багато було пропозицій з УПЛ? Достатньо. Не всі команди, звичайно, але три-чотири клуби – точно. З Ворсклою була розмова, але фактор Вернидуба перевершив усі інші пропозиції.

Як відбувалося розставання із Зорею? Важко сказати, що все гаразд. Не знаю, як правильно відповісти, щоб нікого не образити. Після десяти років у клубі хотілося б більшого, якщо чесно. Залишилися деякі питання, але я сподіваюся, що найближчим часом все буде вирішено", – сказав Хомченовський у коментарі FanDay.

Нагадаємо, Дмитро розпочинав професіональну кар'єру за донецький Олімпік у 2007 році. Встиг пограти в Зорі (двічі), іспанській Понферрадіні, польській Ягеллонії та російському Уралі.

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