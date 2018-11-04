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Львів – Ворскла: Ребенок провів 300-й матч в УПЛ та відсвяткував ювілей голом

19:30 129 Читать на русском
Львів – Ворскла: Ребенок провів 300-й матч в УПЛ та відсвяткував ювілей голом
Павло Ребенок / Фото: соцмережі

Для хавбека Ворскли Павла Ребенка матч 14 туру УПЛ проти Ворскли став ювілейним.

У 14 турі УПЛ полтавська Ворскла обіграла Львів.

Ворскла впевнено перемогла Львів

Свій 300-матч в УПЛ провів хавбек полтавців Павло Ребенок, повідомляє Sportarena.

Варто відзначити, що саме Ребенок відкрив рахунок у протистоянні.

Україна14 тур

Львів - Ворскла: Неділя 04 листопада 2018

Львів
Матч завершено
0 : 2
Ворскла
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Відеоновини Ворскла Ворскла Львів - Ворскла Павло Ребенок Павло Ребенок
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