Ворскла визначилась зі стадіоном, на якому проводитиме матчі єврокубків та запланувала кілька спарингів
Ворскла виїжджатиме до сусідньої Польщі для матчів кваліфікації Ліги конференцій.
Полтавський клуб гратиме номінально домашні матчі кваліфікації Ліги конференцій на Міському стадіоні в місті Тихи у Польщі, повідомляє Tribuna.
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Арена вміщує 15 тисяч 300 вболівальників та є домашньою для клубу Тихи з другого дивізіону Польщі. Зараз полтавська команда перебуває на передсезонному зборі в Устроні. Вже післязавтра підопічні Віктора Скрипника проведуть спаринг з Тихи, а потім зустрінуться з Полонією та Рекордом.
До слова, потенційні суперники полтавців – словацький ДАК та грузинська Діла – сьогодні проведуть першу очну зустріч у кваліфікації.
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