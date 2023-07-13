Полтавський клуб гратиме номінально домашні матчі кваліфікації Ліги конференцій на Міському стадіоні в місті Тихи у Польщі, повідомляє Tribuna.

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Арена вміщує 15 тисяч 300 вболівальників та є домашньою для клубу Тихи з другого дивізіону Польщі. Зараз полтавська команда перебуває на передсезонному зборі в Устроні. Вже післязавтра підопічні Віктора Скрипника проведуть спаринг з Тихи, а потім зустрінуться з Полонією та Рекордом.

До слова, потенційні суперники полтавців – словацький ДАК та грузинська Діла – сьогодні проведуть першу очну зустріч у кваліфікації.

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