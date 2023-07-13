Ворскла будет выезжать в соседнюю Польшу для матчей квалификации Лиги конференций.

Полтавский клуб будет играть номинально домашние матчи квалификации Лиги конференций на Городском стадионе в городе Тихи в Польше, сообщает Tribuna.

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Арена вмещает 15 тысяч 300 болельщиков и является домашней для клуба Тихи из второго дивизиона Польши. Сейчас полтавская команда находится на предсезонном сборе в Устроне. Уже послезавтра подопечные Виктора Скрипника проведут спарринг с Тихи, а затем встретятся с Полонией и Рекордом.

К слову, потенциальные соперники полтавчан – словацкий ДАК и грузинская Дила – сегодня проведут первую очную встречу в квалификации.

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