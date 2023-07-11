Напередодні у Польщі стартував навчально-тренувальний збір Ворскли в рамках підготовки до нового сезону, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

СК Дніпро-1 хоче поцупити результативного легіонера з клубу УПЛ, – ЗМІ

Декілька найближчих тижнів підопічні Віктора Скрипника проведуть в містечку Устронь на річці Вісла. Там до команди доєднався її найкращий бомбардир минулого сезону Таулант Сефері, який пропустив етап підготовки в Полтаві.

До слова, раніше повідомлялося, що СК Дніпро-1 планує перехопити албанського легіонера, запропонувавши Ворсклі 1 млн євро, а самому гравцю зарплату у розмірі 500 тисяч євро на рік.

На польському зборі Ворскла проведе три товариські матчі з командами нижчих дивізіонів чемпіонату Польщі: з ГКС (15 липня), Полонією (18 липня) та Рекордом (21 липня).

Вже 27 липня полтавці стартують у єврокубках матчем 2-го кваліфай-раунду Ліги конференцій проти переможця пари Дунайска Стреда (Словаччина) / Діла (Грузія).

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