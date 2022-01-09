Ворскла визначилась зі спаринг-партнером на зборах
15:29 - Читать на русском
Полтавська Ворскла домовилась щодо одного зі спарингів під час зимової паузи.
Ворскла проведе контрольний поєдинок з польським ЛКС Лодзь на зборах, інформує meta-ratings. Відома й дата майбутньої зустрічі – 9 лютого.
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Раніше повідомлялось, що полтавці вирушать на зимові збори в Туреччині 22 січня. Команда запланувала 4 спаринги, а імена інших суперників та дати поєдинків стануть відомі пізніше.
Додамо, що Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.
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