Полтавская Ворскла договорилась об одном из спаррингов во время зимней паузы.

Ворскла проведет контрольный поединок с польским ЛКС Лодзь на сборах, информирует meta-ratings. Известна и дата предстоящей встречи – 9 февраля.

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Ранее сообщалось, что полтавчане отправятся на зимние сборы в Турции 22 января. Команда запланировала 4 спарринга, а имена других соперников и даты поединков станут известны позже.

Добавим, что Ворскла с 33 очками занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от четвертой звезды на 3 пункта.

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