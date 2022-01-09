Ворскла определилась со спарринг-партнером на сборах
15:31 - Читати українською
Полтавская Ворскла договорилась об одном из спаррингов во время зимней паузы.
Ворскла проведет контрольный поединок с польским ЛКС Лодзь на сборах, информирует meta-ratings. Известна и дата предстоящей встречи – 9 февраля.
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Ранее сообщалось, что полтавчане отправятся на зимние сборы в Турции 22 января. Команда запланировала 4 спарринга, а имена других соперников и даты поединков станут известны позже.
Добавим, что Ворскла с 33 очками занимает 5 место в турнирной таблице, отставая от четвертой звезды на 3 пункта.
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