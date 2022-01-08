Ворскла хоче підсилити свій склад півзахисником Геворгом Наджаряном, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

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Раніше 24-річний футболіст виступав за Шахтар з Караганди, який покинув через фінансові труднощі. Відповідно, в Україну він може перебратися у статусі вільного агента. Полтавський клуб вже веде з ним переговори. Зазначається, що окрім команди Юрія Максимова, на Наджаряна претендують ще декілька українських та іноземних клубів.

До слова, Наджарян виступав за різні юнацькі та молодіжну збірну Казахстану, і вже встиг дебютувати за національну команду своєї країни. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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