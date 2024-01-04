Посаду головного тренера Ворскли принаймні до кінця сезону 2023/24 обійматиме Сергій Долганський, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що це рішення було ухвалено після консультації топ-менеджменту Ворскли з президентом клубу Костянтином Жеваго. Штаб екстренера воротарів стане відомий найближчим часом.

Нагадаємо, що ще одним кандидатом на посаду був колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич. Ворскла завершила перше коло на 7 місці в УПЛ, набравши 23 очки.

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