Ворскла визначилась із тренером на другу частину сезону, – ЗМІ
Полтавський клуб обрав фахівця, який очолить команду цією зимою.
Посаду головного тренера Ворскли принаймні до кінця сезону 2023/24 обійматиме Сергій Долганський, повідомляє ТаТоТаке.
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Зазначається, що це рішення було ухвалено після консультації топ-менеджменту Ворскли з президентом клубу Костянтином Жеваго. Штаб екстренера воротарів стане відомий найближчим часом.
Нагадаємо, що ще одним кандидатом на посаду був колишній наставник Динамо Олександр Хацкевич. Ворскла завершила перше коло на 7 місці в УПЛ, набравши 23 очки.
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