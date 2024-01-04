Полтавский клуб выбрал специалиста, который возглавит команду этой зимой.

Должность главного тренера Ворсклы по крайней мере до конца сезона 2023/24 будет занимать Сергей Долганский, сообщает ТаТоТаке.

Появились неожиданные кандидаты на должность наставника Ворсклы – конкуренцию Вирту составят легенды клуба

Отмечается, что это решение было принято после консультации топ-менеджмента Ворсклы с президентом клуба Константином Жеваго. Штаб экс-тренера вратарей станет известен в ближайшее время.

Напомним, что еще одним кандидатом на должность был бывший наставник Динамо Александр Хацкевич. Ворскла завершила первый круг на 7 месте в УПЛ, набрав 23 очка.

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