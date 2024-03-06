Чорноморець в офіційному Telegram-каналі оголосив про підписання Фабріціо Альваренги.

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Клуб не розголошує терміни контракту, але Transfermarkt повідомляє, що співпраця аргентинця з "моряками" розрахована до 30 червня 2025 року.

Додамо, що першу половину сезону Альваренга провів у львівському Руху (3 матчі без результативних дій). За "жовто-чорних" він виступав з 2021 року. Фабріціо також пограв за донецький Олімпік, а починав свою кар'єру в аргентинському Велесі.

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