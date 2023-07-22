Український нападник Денис Баланюк продовжить кар'єру в Самгуралі, повідомляє прес-служба грузинського клубу.

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Деталі угоди не повідомляються, однак Transfermarkt рапортує, що 26-річний гравець перейшов у новий клуб у статусі вільного агента і підписав контракт до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, Баланюк – вихованець Дніпра, за який і дебютував у дорослому футболі. В Україні встиг пограти за київський Арсенал та донецький Олімпік. За кордоном виступав за краківську Віслу, московське Торпедо, фінський Маріехамн та Спартак з Варни. Минулого сезону провів за болгарський клуб 26 матчів, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти.

Самгуралі попередній чемпіонат Грузії завершив на третій сходинці турнірної таблиці і кваліфікувався до Ліги конференцій.

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