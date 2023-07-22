Контрольный матч

Ворскла – Рекорд – 4:3

Голы: Пердута, 41, Степанюк, 80, (пен.), игрок на просмотре, 84, Нестеренко, 88 – Валуш, 4, Свидерски, 20, Новак, 45, (пен.)

Накануне начала участия Ворсклы в отборе в групповой этап Лиги конференций полтавчане обыграли польский Рекорд в сверхрезультативной игре. Поляки повели в счете уже на 4 минуте, а Свидерски на 20-й сделал счет 0:2.

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Пердута перед перерывом отыграл один мяч, но Новак снова восстановил разницу в 2 гола. Во втором тайме голов не было долго, вплоть до 80 минуты, когда Степанюк реализовал пенальти. В течение следующих 8 минут игрок на просмотре и Нестеренко вырвали для Ворсклы победу.

Добавим, что уже 27 июля полтавчане сыграют первый матч с грузинской Дилой, начало в 20:30.

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