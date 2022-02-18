23-річний футболіст відтепер захищатиме кольори Радом'яка, інформує офіційний сайт клубу. Луїзао підписав із поляками контракт до літа 2025 року.

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Бразилець вперше прийшов у Ворсклу на правах оренди з Порту в серпні 2019-го, а в січні минулого року полтавці підписали його на повноцінній основі. Загалом Луїзао провів у зеленій футболці 36 поєдинків (гол+пас). На початку сезону Ворскла віддала гравця в бразильську Байю, але він достроково повернувся.

Зауважимо, Радом'як розташовується на четвертій сходинці турнірної таблиці Екстракляси, відстаючи від зони єврокубків на 5 залікових балів.

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