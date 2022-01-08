Ворскла хочет усилить свой состав полузащитником Геворгом Наджаряном, сообщает Telegram-канал "Бей-беги".

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Ранее 24-летний футболист выступал за Шахтер из Караганды, который покинул из-за финансовых трудностей. В связи с этим, в Украину он может перебраться в статусе свободного агента. Полтавский клуб уже ведет с ним переговоры. Кроме команды Юрия Максимова, на Наджаряна претендуют еще несколько украинских и иностранных клубов.

К слову, Наджарян выступал за разные юношеские и молодежную сборную Казахстана и уже успел дебютировать за национальную команду своей страны. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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