Зоря підійшла до поєдинку в Ковалівці, вигравши 5 із 6-ти матчів навесні й впритул наблизившись до другої позиції. У випадку перемоги луганці бодай на добу обійшли б СК Дніпро-1, однак виникали сумніви у здатності пробити оборону Колоса. Підопічні Ярослава Вишняка пропустили всього 2 м'ячі в другому колі, а їхня суха серія тривала вже три тури.

Зоря ж у єдиному матчі проти якісно поставленого низького блоку зазнала поразки (її завдав Кривбас). Тривоги отримали своє підтвердження у першому таймі в Ковалівці – луганці володіли м'ячем і завдали 6 ударів, але не створили жодного моменту з гри. Як і Колос, до речі.

До перерви можна було відзначити тільки два епізоди. Перший – влучання в руку Чорноморця на 20-й хвилині. Арбітр вирішив, що кінцівка притиснута до корпусу, тож пенальті не призначив. Схоже, що все справедливо.

Інший же епізод завершився взяттям воріт Колоса. Золотов на 30-й хвилині сфолив перед власним карним майданчиком, арбітр свиснув фол, а Булеца замість удару зі штрафного виконав поперечний пас на Бражка. Володимир прийняв його та красиво зарядив у дальній кут – 0:1!

Ймовірно, це був награний розіграш. Перед стандартом Патрік ван Леувен зробив характерний жест рукою вбік, а потім нею ж показав уперед. Можна прочитати як "коти поперек і бий туди". От, власне, і всі цікаві епізоди першого тайму.

Другий тайм розпочався для Зорі жахливо. Команда ніяк не могла створити нормальний момент, а на 55-й хвилині ще й меншості залишилась – це Снурніцин в абсолютно невимушеній ситуації прихопив Ільїна й отримав друге попередження. При великому бажанні, Ярослав Козик міг би пробачити Ігора, однак причини для демонстрації жовтої картки виглядають об'єктивними.

Колос одразу ж міг і покарати за дурний фол. Чоботенко на дальній стійці замикав подачу зі стандарту, але з близької відстані у ворота не влучив. Зоря всього за дві хвилини відповіла вриванням Русина у карний майданчик з ударом в дальній кут – Волинець парирував!

Останній момент гостей у зустрічі належав Батагову. Арсеній на 64-й хвилині протягнув м'яч і наважився на постріл метрів з 30-ти, а Волинець дістав м'яч з-під поперечини! Після цього Зоря зосередилась на обороні переможного результату – зокрема, Патрік ван Леувен замість Герреро і Бражка на 68-й хвилині випустив Дришлюка й Мишньова, посиливши опорну зону.

Своє завдання гості виконали успішно. За останні півгодини Колос мав лишень одну небезпечну нагоду з вриванням Попова на лівий край штрафного. Кирило пробив у дальній кут, але в площину не влучив. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу луганців.

Зоря набрала 46 очок і піднялась на другу позицію, випередивши СК Дніпро-1 на один заліковий бал. Колос залишається шостим, тримаючись у трьох пунктах від Олександрії.

Душевний Дніпро, веселі виїзди, добряк Кварцяний та вчитель Маркевич – український футбол очима репортера у 2010-х