Команды подошли к противостоянию с диаметрально противоположным настроем. Ворскла в последних двух встречах значительно улучшила свою статистику и турнирное положение, одержав две победы кряду (над Ингульцом и Черноморцем). В свою очередь, безвыигрышная серия Металлиста длилась уже четырнадцать матчей...

Форвард Ворсклы может перебраться в чемпионат Германии

Хозяева прогнозируемо с первых минут прижали соперника у их штрафной площади, однако особых моментов не создавали. Запомнился лишь неточный дальний удар Челядина. Зато первая контратака харьковчан привела к успеху: Исенко опасно сыграл на выходе, врезав кулаком в голову Демченко. Пенальти четко реализовал Бойчук – 0:1.

Ворскла быстро пришла в себя и бросилась отыгрываться. Сефери оставил мяч под удар Челядину перед чужой штрафной, но тот пробил значительно выше. Олейник с правого фланга простреливал на Степанюка – последний не успел завершить головой. Впоследствии Скляр бил метров с десяти, но Ермолов успел сложиться и спас Металлист. Бацула закручивал мяч под перекладину – снова выше ворот.

В середине тайма арбитр назначил одиннадцатиметровый уже в ворота харьковчан: Фелипе прострелил с правого фланга, а Мизюк прямо во вратарской завалил Степанюка. Ермолов угадал направление удара от Сефери и даже зацепил сферу руками, но спасти не сумел – албанец забил свой 10-й гол в текущем сезоне. Не прошло и 5 минут, как Омельченко в третий раз показал на отметку за фол последней надежды от Ермолова на Степанюке. Таулант снова подошел к мячу, но на этот раз перехитрить кипера Металлиста не сумел – Даниил в прыжке потянул сферу с левого угла.

На последней минуте арбитр назначил уже четвертый, довольно спорный пенальти: Демченко был первым на мяче, но Челядин с криками отлетел от соперника, словно пружина. На этот раз Сефери с отметки не промахнулся, обойдя Буяльского в таблице бомбардиров. Уже в следующей атаке Фелипе практически снял все вопросы относительно победителя, забив "гол в раздевалку".

Второй тайм едва не стартовал с гола: Сефери бил в касание после подачи с правого фланга, но Ермолов выручил и среагировал на удар практически в упор. К чести Металлиста, подопечные Перицы Огненовича не покинули играть несмотря на, казалось, безнадежный результат, но Ворскла очень плотно оборонялась, не оставляя шансов сопернику. Вскоре албанец классно выводил Степанюка на ворота, но Руслану не хватило совсем немного, чтобы результативно замкнуть.

Два подряд момента в ответ было у Прядуна. Сначала пробить ему помешали защитники, но он заработал угловой. А уже после подачи со стандарта Максим головой замкнул выше ворот.

В середине второй сорокапятиминутки команды обменялись моментами. Сначала Степанюк с правого фланга простреливал на Сефери, но Металлист спас Ермолов. В ответ Ралюченко бил в левый угол, однако Исенко потянул в прыжке.

За десять минут до завершения матча Романюк закрутил интригу: защитник харьковчан получил передачу на правом фланге, ворвался в штрафную и мощно пробил в дальний угол – 3:2. Гол добавил крыльев харьковчанам и через мгновение все тот же Романюк едва не оформил дубль – сфера коварно просвистела в сантиметрах мимо левой стойки.

Победа принесла Ворскле 29-очков и седьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, Металлист с 19-ю пунктами пятнадцатый (безвыигрышная серия харьковчан достигла пятнадцати матчей).

Заря в меньшинстве удержала победу над Колосом, поднявшись на вторую позицию в УПЛ