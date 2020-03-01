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Перша поразка Каштру в УПЛ у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 1:0

21:28 125 Читать на русском
Перша поразка Каштру в УПЛ у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 1:0
Ворскла – Шахтар – відео голів та огляд матчу

Ворскла сенсаційно обіграла Шахтар в матчі 20 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Шахтар.

30’ Руслан Степанюк
84’ Олександр Скляр
 
30’ Руслан Степанюк
84’ Олександр Скляр

Луїш Каштру не взяв до Полтави цілу низку гравців основи, за що був покараний першою поразкою на чолі "гірників" у чемпіонаті України. Ворскла забила єдиний гол у матчі на 30 хвилині – героєм Полтави став Руслан Степанюк, який в січні приєднався до команди Максимова.

Ворскла – Шахтар: Каштру прокоментував першу поразку "гірників" у поточному розіграші УПЛ

Попри цю невдачу "гірники" продовжують впевнено лідирувати у турнірній таблиці УПЛ. Шахтар на 13 очок випереджає Зорю, яка після звітного туру потіснила Динамо з другої сходинки.

Шахтар заслужено програв Ворсклі – кадрові рішення Каштру призвели до першої поразки в УПЛ

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Ворскла Ворскла Ворскла - Шахтар Відеоновини Шахтар Шахтар УПЛ
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