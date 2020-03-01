Перша поразка Каштру в УПЛ у відеоогляді матчу Ворскла – Шахтар – 1:0

Ворскла сенсаційно обіграла Шахтар в матчі 20 туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Ворскла – Шахтар.

Луїш Каштру не взяв до Полтави цілу низку гравців основи, за що був покараний першою поразкою на чолі "гірників" у чемпіонаті України. Ворскла забила єдиний гол у матчі на 30 хвилині – героєм Полтави став Руслан Степанюк, який в січні приєднався до команди Максимова.

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Попри цю невдачу "гірники" продовжують впевнено лідирувати у турнірній таблиці УПЛ. Шахтар на 13 очок випереджає Зорю, яка після звітного туру потіснила Динамо з другої сходинки.

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