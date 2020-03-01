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Первое поражение Каштру в УПЛ в видеообзоре матча Ворскла – Шахтер – 1:0

21:23 142 Читати українською
Первое поражение Каштру в УПЛ в видеообзоре матча Ворскла – Шахтер – 1:0

Ворскла сенсационно обыграла Шахтер в матче 20 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла – Шахтер.

30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр
 
30’ Руслан Степанюк
84’ Александр Скляр

Луиш Каштру не взял в Полтаву целый ряд игроков основы, за что был наказан первым поражением во главе "горняков" в чемпионате Украины. Ворскла забила единственный гол в матче на 30 минуте – героем Полтавы стал Руслан Степанюк, который в январе присоединился к команде Максимова.

Ворскла – Шахтер: Каштру прокомментировал первое поражение "горняков" в текущем розыгрыше УПЛ

Несмотря на эту неудачу "горняки" продолжают уверенно лидировать в турнирной таблице УПЛ. Шахтер на 13 очков опережает Зарю, которая после отчетного тура потеснила Динамо со второй строчки.

Шахтер заслуженно проиграл Ворскле – кадровые решения Каштру привели к первому поражению в УПЛ

blog_ava
Шахтер заслуженно проиграл Ворскле – кадровые решения Каштру привели к первому поражению в УПЛ
18:55
1393
Теги
Видеоновости Ворскла Ворскла Ворскла - Шахтер Шахтер Шахтер УПЛ
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