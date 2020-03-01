Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Ворскла в рамках 20-го туру УПЛ приймає Шахтар. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Шахтар

1 березня, Полтава, стадіон Ворскла ім. Олексія Бутовського, 17:00

Головний арбітр: Ігор Пасхал (Херсон)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Ворсклі після зимової паузи пророчили серії поразок та швидке закріплення на останній позиції в таблиці, адже у клуба занадто багато проблем, а перші тури припали на поєдинки з грандами. Втім, у матчі з Динамо тиждень тому полтавці довели, що з ними не все так просто – команда добре готова у фізичному плані й стала ледь не цікавішою в кадрах (прийшов Кулач). Підопічні Юрія Максимова непогано відбивалися й використовували помилки киян, зрівнявши рахунок у другому таймі і пропустивши фатальний гол лише в компенсований час. Словом, Ворскла зарекомендувала себе міцним горішком.

Статистика протистояння Ворскли з Шахтарем

Всього: 58 матчів, 4 перемоги Ворскли, 11 нічиїх, 43 перемоги Шахтаря, різниця м’ячів 33-123.

У Прем’єр-лізі: 49 матчів (+2, =9, -38, 28-103)

Ворскла орендувала півзахисника Шахтаря

Щоправда, то було Динамо, яке взимку не вразило. З Шахтарем все буде набагато складніше – "гірники" на старті сезону наколотили п'ять м'ячів у ворота Бенфіки та напіврезервом переграли Десну, хоча з нею довелося мучатись 95 хвилин. Взагалі, на УПЛ Луїш Каштру явно вирішив награвати молодь, адже в заявку на Ворсклу не потрапила більшість лідерів, а в нападі взагалі один Сікан. Це й не дивно, адже чемпіонство вже давно в кишені у донеччан. Тиждень тому, до речі, експеримент частково вдався – "помаранчево-чорним" не вдавалося забити, але вони швидко проходили лінії й розкривали пресинг сіверян. У Полтаві все повинно бути набагато простіше.

Попередній матч. 27.09.2019. 9-й тур чемпіонату України-2019/2020

Шахтар – Ворскла – 4:0

Голи: Бондар, 32, Коноплянка, 50, 72, Мораес, 77.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Шехіч (Ворскла)

Відсутні з інших причин: Пятов, Мораєс, Тайсон, Ісмаїлі, Степаненко (Шахтар; не потрапили до заявки)

Найбільша перемога Шахтаря: 27.11.1994. 1/8 фіналу Кубка України-1994/95

Шахтар – Ворскла – 8:0



Найрезультативніший матч: 20.09.1998. 9-й тур чемпіонату України-1998/99

Шахтар – Ворскла – 7:3

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Шахтар

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Альюн, Сапай – Пуцлін, Сапай – Васін, Кулач, Ребенок – Степанюк

Шахтар: Трубін – Болбат, Бондар, Хочолава, Сіпріано – Патрік, Майкон – Тете, Дентіньо, Коноплянка – Сікан

"Родзинки" матчу:

– Загальна переможна серія Шахтаря у зустрічах з Ворсклою в УПЛ триває 10 ігор, м'ячі 7-29.

– Ворскла у Полтаві не забиває голів Шахтарю впродовж 360-ти хвилин.

– Шахтар проведе 850-й матч в Чемпіонатах України.

– Шахтар не знає поразок в УПЛ з 11 серпня 2018 року вже 48 матчів поспіль (+41=7), а в гостях – 23 матчі (+21=2).

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Шахтар, граючи резервом, повинен зіткнутися з масою труднощів у Полтаві, адже це перший домашній матч Ворскли в новому році. Трибуни, які точно зберуться на матч з "гірниками", гнатимуть "зелено-білих" уперед, а футболісти, можливо, навіть заб'ють гол – зрештою, це вони грають основою і це у них поле в перші дні весні є важким для "технарів" городом. Господарі точно дадуть бій.

Втім, на більше нинішній колектив Юрія Максимова не здатен. Донеччани і без бразильців на голову сильніші за Ворсклу, а про лаву запасних і говорити не варто. Навіть з Десною резервісти, попри проблеми з реалізацією, грали якісно, тому в Полтаві можна прогнозувати непросту, але перемогу Шахтаря.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар