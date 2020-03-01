Ворскла – Шахтер: анонс матча УПЛ

Ворскла в рамках 20-го тура УПЛ принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Шахтер

1 марта, Полтава, стадион Ворскла им. Алексея Бутовского, 17:00

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Ворскле после зимней паузы предсказывали серии поражений и быстрое закрепление на последней позиции в таблице, ведь у клуба слишком много проблем, а первые туры попали на поединки с грандами. Впрочем, в матче с Динамо неделю назад полтавчане доказали, что с ними не всё так просто – команда хорошо готова в физическом плане и стала чуть ли не интереснее в кадрах (пришел Кулач). Подопечные Юрия Максимова неплохо отбивались и использовали ошибки киевлян, сравняв счёт во втором тайме и пропустив роковой гол лишь в компенсированное время. Словом, Ворскла зарекомендовала себя крепким орешком.

Статистика противостояния Ворсклы с Шахтером

Всего: 58 матчей, 4 победы Ворсклы, 11 ничьих, 43 победы Шахтера, разница мячей 33-123.

В Премьер-лиге: 49 матчей (+2, =9, -38, 28-103)

Ворскла арендовала полузащитника Шахтера

Правда, это было Динамо, которое зимой не впечатлило. С Шахтером все будет гораздо сложнее – "горняки" на старте сезона наколотили пять мячей в ворота Бенфики и полурезервом переиграли Десну, хотя с ней пришлось мучаться 95 минут. Вообще, на УПЛ Луиш Каштру явно решил наигрывать молодёжь, ведь в заявку на Ворсклу не попала большинство лидеров,а в нападении вообще один лишь Сикан. Это и неудивительно, ведь чемпионство уже давно в кармане у дончан. В предыдущем туре, кстати, эксперимент частично удался – "оранжево-чёрным" не удавалось забить, но они быстро проходили линии и раскрывали прессинг северян. В Полтаве всё должно быть гораздо проще.

Предыдущий матч. 27.09.2019. 9-й тур чемпионата Украины-2019/2020

Шахтер – Ворскла – 4:0

Голы: Бондарь, 32, Коноплянка, 50, 72, Мораес, 77.

Кадровая ситуация

Травмированные: –

Дисквалифицированы: Шехич (Ворскла)

Отсутствуют по другим причинам: Пятов, Мораес, Тайсон, Исмаили, Степаненко (Шахтер; не попали в заявку)

Самая крупная победа Шахтера: 27.11.1994. 1/8 финала Кубка Украины-1994/95

Шахтер – Ворскла – 8:0



Самый результативный матч: 20.09.1998. 9-й тур чемпионата Украины-1998/99

Шахтер – Ворскла – 7:3

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Шахтер

Ворскла: Резник – Пердута, Чеснаков, Альюне, Сапай – Пуцлин, Сапай – Васин, Кулач, Ребенок – Степанюк

Шахтер: Трубин – Болбат, Бондарь, Хочолава, Сиприано – Патрик, Майкон – Тете, Дентиньо, Коноплянка – Сикан

"Изюминки" матча:

– Общая победная серия Шахтера во встречах с Ворсклой в УПЛ длится 10 игр, мячи 7-29.

– Ворскла в Полтаве не забивает голов Шахтеру в течение 360-ти минут.

– Шахтер проведёт 850-й матч в чемпионатах Украины.

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года уже 48 матчей подряд (+41=7), а в гостях – 23 матча (+21=2).

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Шахтер, играя резервом, должен испытать большие трудности с Ворсклой, ведь это первый домашний матч полтавчан в новом году. Трибуны, которые точно соберутся на матч с "горняками", будут гнать "зелёно-белых" вперёд, а футболисты, возможно, даже забьют гол – в конце концов, это они играют основой и это у них поле в начале весны является тяжёлым для "технарей" огородом. Хозяева точно дадут бой.

Впрочем, на большее нынешний коллектив Юрия Максимова не способен. Дончане и без бразильцев на голову сильнее Ворсклы, а про скамейку запасных и говорить не нужно. Даже с Десной резервисты, несмотря проблемы с реализацией, играли качественно, поэтому в Полтаве можно прогнозировать непростую, но победу Шахтера.

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