Шахтер спокойно победил Ворсклу и сохранил отрыв от Динамо

Шахтер победил Ворсклу в Полтаве в матче 15 тура УПЛ. Читайте отчет о поединке на сайте "Футбол 24".

Матч 15 тура Премьер-лиги Ворскла – Шахтер начался в Полтаве на стадионе имени Бутовского в 19:30. Перед этим туром Шахтер лидировал в чемпионате, опережая Динамо на 8 очков. Ворскла занимала 4 место.

На неделе обе команды потерпели поражения в еврокубках – Шахтер крупно проиграл Манчестер Сити в Лиге чемпионов, а Ворскла в Лиге Европы дома минимально уступила Карабаху. Отчетный поединок был неплохим шансом для обеих команд реабилитироваться перед своими болельщиками. Паулу Фонсека применил определенную ротацию – Ракицкий, Болбат и Марлос остались в запасе.

Матч активнее начали гости. Уже на первых минутах пробивали Коваленко и Матвиенко – Шуст спас полтавчан. Шахтер владел существенным преимуществом, которое логично воплотил в забитый гол. Тайсон классным пасом вывел Веллингтона Нема на свидание с голкипером, а бразилец легко выиграл дуэль у Шуста.

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Ворскла ответила своим моментом – Габелок пробил по воротам Пятова, но голкипер был на месте. После этого игра несколько успокоилась, но в конце первого тайма "горняки" удвоили свое преимущество. Майкон классно исполнил штрафной удар – Шуст был бессилен. Первый тайм завершился преимуществом гостей в два мяча.

Во второй половине игры полтавчане несколько активизировались, однако Коломоец и Сакив в течение нескольких секунд свои возможности не реализовали. Оба удара парировал Андрей Пятов. Перед этим неточным ударом отметился Коваленко.

На 70-й минуте Сапай сбил Исмаили в штрафной – арбитр назначил пенальти. 11-метровый исполнил Мораес и сделал это крайне неудачно – Шуст легко забрал мяч после несильного удара бразильца. У Шахтера были еще моменты для того, чтобы довести счет до разгромного, однако Тайсон свои возможности не реализовал. 2:0 – "горняки" уверенно удержали свое преимущество, добытое в первом тайме.

Благодаря этой победе Шахтер набрал 40 пунктов и сохранил отрыв от Динамо в 8 очков. У Ворсклы осталось 24 очка – это 4 позиция в чемпионате.

УПЛ 2018/19, 15 тур

Ворскла – Шахтер – 0:2

Голы: Нем, 19 Майкон, 41