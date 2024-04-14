Матч Ворскла – Шахтар відбудеться сьогодні, 14 квітня, на стадіоні "Ворскла" ім. О. Бутовського. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна у додатку на Setanta Sports, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Шахтар продовжує свою переможну ходу, тріумфувавши у шести матчах поспіль і не знаючи поразок навесні (окрім виїзду в Марсель). "Гірники" у другій половині чемпіонату не шкодують ні аутсайдерів, ні середняків, ні лідерів, допустивши всього одну осічку – з Олександрією, де була нульова нічия. Середня результативність навесні склала 2,85 голи за гру.

Десь до кінця березня можна було говорити про проблеми донеччан у позиційному футболі та загальну нестабільність, але останні звитяги виявились вкрай впевненими. Підопічні Маріно Пушіча перемагали на класі, забивши 4 Чорноморцю й тричі забивши Руху – і голів могло бути ще більше. На повну силу розігрався Судаков, прекрасну форму набрав Зубков, в основу повернувся Траоре.

Плюси Шахтаря можна перелічувати довго. Команда реально демонструвала чемпіонський футбол – і є великі підстави вважати, що сьогодні ситуація повториться. Рух і Чорноморець не змогли нормально запресингувати "помаранчево-чорних", за що й поплатились – а от Оболонь провела майстер-клас, що вилилось у 15 втрат "гірників" на власній третині й 69% точності пасів уперед. Так само важко було під тиском Кривбаса.

А от нинішня Ворскла не ставить на пресинг. під керівництвом Сергія Долганського полтавці зробили ставку на обережність та контроль м'яча. Цей футбол приніс перемоги над Вересом і Чорноморцем, дозволив зіграти внічию з Кривбасом, а також допоміг здолати Полісся в півфіналі Кубка. Так, усі перемоги виявились мінімальними, а матчі рівними, але who cares? Результат є.

Навіть на тлі Динамо "зелено-білі" виглядали симпатично до перерви, поки не залишились у меншості. Киянам просто пощастило реалізувати перевагу в класі, а потім добити знекровлену Ворсклу. Щоправда, хороша гра в першому таймі сталася через невдалі тактичні експерименти та певні лінощі гранда – і це урок для Шахтаря. Взяти полтавців на голому куражі буде непросто (хоч і реально).

Команда Сергія Долганського не вилетить і не підійметься в зону єврокубків, тож переживати за сьогоднішній результат немає сенсу. Для Ворскли цей поєдинок є репетицією фіналу Кубка України – тільки це має значення. Дуже цікаво, як такою можливістю скористається тренерський штаб "зелено-білих".

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков, Скляр – Егіналду (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Шахтар

Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Бацула, Крупський – Челядін, Сіссоко – Кане, Степанюк, Мякушко – Ковталюк

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевін – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Фаворит пари очевидний, а результативність обіцяє бути високо. Цікавіше подивитись, яку тактику використовуватиме Ворскла за рівного рахунку (агресія чи автобус) і як команда реагуватиме на можливі пропущені голи. Крім того, цікаво поглянути, чи здатна атака полтавців карати Шахтар за регулярні помилки позаду.

Як показують поєдинки з Динамо, Кривбасом і Поліссям, прошити сильну оборону команді цілком до снаги. Та і донеччани навесні пропускали у чотирьох матчах УПЛ з семи. Тим не менш, "гірники" повинні перемогти.

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