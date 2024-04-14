Матч Ворскла – Шахтер состоится сегодня, 14 апреля, на стадионе "Ворскла" им. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно в приложении на Setanta Sports, а также на других провайдерах из списка UPL.TV.

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Шахтер продолжает свою победную поступь, триумфовав в шести матчах подряд и не зная поражений весной (кроме выезда в Марсель). "Горняки" во второй половине чемпионата не жалеют ни аутсайдеров, ни середняков, ни лидеров, допустив всего одну осечку – с Александрией, где была нулевая ничья. Средняя результативность весной составила 2,85 гола за игру.

Где-то до конца марта можно было говорить о проблемах дончан в позиционном футболе и общую нестабильность, но последние победы оказались крайне уверенными. Подопечные Марино Пушича побеждали на классе, забив 4 Черноморцу и трижды забив Руху – и голов могло быть еще больше. В полную силу разыгрался Судаков, прекрасную форму набрал Зубков, в основу вернулся Траоре.

Плюсы Шахтера можно перечислять долго. Команда реально демонстрировала чемпионский футбол – и есть большие основания полагать, что сегодня ситуация повторится. Рух и Черноморец не смогли запрессинговать "оранжево-черных", за что и поплатились – а вот Оболонь провела мастер-класс, что вылилось в 15 потерь "горняков" на собственной трети и 69% точности пасов вперед. Так же трудно было под давлением Кривбасса.

А вот нынешняя Ворскла не ставит на прессинг. под руководством Сергея Долганского полтавчане сделали ставку на осторожность и контроль мяча. Этот футбол принес победы над Вересом и Черноморцем, позволил сыграть вничью с Кривбассом, а также помог одолеть Полесье в полуфинале Кубка. Да, все победы оказались минимальными, а матчи равными, но who cares? Результат есть.

Даже на фоне Динамо "зелено-белые" выглядели симпатично до перерыва, пока не остались в меньшинстве. Киевлянам просто повезло реализовать преимущество в классе, а затем добить обескровленную Ворсклу. Правда, хорошая игра в первом тайме случилась из-за неудачных тактических экспериментов и определенной лени гранда – и это урок для Шахтера. Взять полтавчан на голом кураже будет непросто (хоть и реально).

Команда Сергея Долганского не вылетит и не поднимется в зону еврокубков, поэтому переживать за сегодняшний результат нет смысла. Для Ворсклы этот поединок является репетицией финала Кубка Украины – только это имеет значение. Очень интересно, как такой возможностью воспользуется тренерский штаб "зелено-белых".

Кадровая ситуация

Травмированы: Чеснаков, Скляр – Эгиналду (под вопросом)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Шахтер

Ворскла: Исенко – Пердута, Хрипчук, Бацула, Крупский – Челядин, Сиссоко – Кане, Степанюк, Мякушко – Ковталюк

Шахтер: Резник – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Траоре

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Фаворит пары очевиден, а результативность обещает быть высоко. Интереснее посмотреть, какую тактику будет использовать Ворскла при равном счете (агрессия или автобус) и как команда будет реагировать на возможные пропущенные голы. Кроме того, интересно взглянуть, способна ли атака полтавчан наказывать Шахтер за регулярные ошибки позади.

Как показывают поединки с Динамо, Кривбассом и Полесьем, прошить сильную оборону команде вполне по силам. Да и донеччане весной пропускали в четырех матчах УПЛ из семи. Тем не менее, "горняки" должны победить.

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